David Gránský nebude mít v Sestřičkách nouzi o další milostné pletky. Po Pagáčové možná zamíchá kartami sexy zrzka

Spolu s kolegy podpořil zdravotní sestřičky v Motole, kterým zavezli napečené dobroty. Super.cz

Diváci ho také mohli vídat v show Zlatá maska, ve které se objevili i další čeští a slovenští herci, zpěváci nebo hudebníci. V rámci pěveckých vystoupení museli v přestrojení skrývat svou identitu před porotou, která měla za úkol uhodnout, kdo se za maskou skrývá. Televize již odvysílala poslední díl, show ale u diváků bohužel neuspěla tak, jak se očekávalo.

„Mě to bavilo moc. Nejen to účinkování, ale i koukat se na to jako divák. Možná je to tím, že se neznáme navzájem, Slováci neznají naše české osobnosti, Češi neznají slovenské osobnosti. To byl možná kámen úrazu,“ řekl Super.cz herec.

Dál pokračuje v natáčení seriálu Sestřičky, kde ho kromě jiného provází i milostné eskapády. O ty zřejmě nebude nouze ani v budoucnu. „Moje postava Maty je momentálně s Patricií Pagáčovou neboli Laurou, ale uvidíme, jak dlouho to bude trvat, protože se nám tu objevila nová sestřička Natálie Halouzková alias Katka. Uvidíme, jestli trochu nezamíchá kartami, já myslím, že jo,“ naznačil Gránský. ■