Doma má dospívající dceru, ale v seriálu hraje maminku batolete: Adéla Gondíková si seriálové miminko užívá

Adéla Gondíková (47) se spolu s ostatními kolegy ze seriálu Sestřičky zapojila do iniciativy podpořit zdravotní sestřičky, které bojují v tzv. první linii. Každý z herců přinesl napečené či navařené dobroty, které zdravotnicím přijdou během služby vhod.

„Peču a docela ráda, ale teď mám problém s troubou, musím napsat Ježíškovi. Nefunguje tak, jak by měla, tak jsem se bála, abych to nezkazila. Udělala jsem radši slané placičky, co dům dal,“ prozradila Super.cz Adéla.

Přestože v reálném životě má dospívající dceru Nelu a díky vnoučkovi od manžela Jiřího Lagmajera se dokonce stala babičkou, v seriálu z lékařského prostředí hraje maminku batolete. Ráda si tuto úlohu po letech zopakovala.

„Malej Honzík, tedy u nás Olík, je úžasnej, roste nám před očima. Byl půlroční, teď už je mu 9 měsíců. Už stojí a bude náročnější a náročnější ho udržet v obrazech s námi, protože si bude dělat, co bude chtít, začne chodit a uteče nám. Jsem na to zvědavá, zatím to jde,“ směje se herečka.

Leckdy je natáčení s batoletem náročné a nepředvídatelné, někdy dojde i na komické situace. „Teď už vydává zvuky, takže spousta klapek je nepoužitelných. Jsem ráda, že se kolega vrhnul do toho dávat na Instagram nepovedené záběry, tím se hrozně bavíme. Olík je velký přispěvatel,“ dodává s úsměvem Adéla Gondíková. ■