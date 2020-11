Takový příval endorfinů jí můžete jen závidět: Takhle křepčí Sanda Pogodová po půl hodině ve Vltavě

Herečka propadla otužování. Super.cz

Čtyři měsíce se doma sprchovala studenou vodou a pak začala zkoušet otužování i v přírodě. Sandra Pogodová (45) už je dokonce i členkou otužileckého oddílu. Koupat do Vltavy se chodí pravidelně a vydrží to až půl hodiny.

S otužováním herečka začala kvůli posílení imunity a bonusem je také skvělý pocit a záplava endorfinů, které po plavání má. „Je to pecka, teď přijde ten pětiminutový adrenalin a pak hodinový pajtlovák,“ svěřila se herečka hned potom, co vylezla z vody. „Jsem úplně zmrzlá, už ani huba mi nefunguje, za chvíli ji budu mít fialovou,“ dodala rozradostněná Sandra.

„Vydržím to zatím docela dlouho,“ prohlásila herečka. „Je to skvělý ten adrenalin. Myslím, že proto to ve skutečnosti všichni děláme. Zdraví je krásná věc, ale potom ty endorfiny to je největší zážitek,“ dodala Sandra, která doufá, že jí to vydrží i v následujících měsících. ■