Druzí novomanželé ze svatební reality show dodávají programu grády! Na jejich líbánkách ticho rozhodně není

Štěpánka a Pavel ze Svatby na první pohled. Na líbánkách je živo. Video: TV Nova

Zatímco líbánky prvního páru z reality show a sociálního experimentu Svatba na první pohled, Natálie a Františka , probíhají na přání nevěsty v poklidu, až úplném tichu, druzí novomanželé Štěpánka a Pavel to vyvažují a programu dodávají grády svým temperamentem.

Odjeli na svatební cestu do Řecka, kde vzhledem k tomu, že jsou oba živé a temperamentní povahy, ticho rozhodně není. Novomanželé se navíc neznají, v show se poprvé potkali až u oltáře, je tedy přirozené, že pokud se chtějí poznat, řeč nestojí. Jedna z prvních debat se točila kolem bývalých vztahů.

Pavlův nejdelší trvat tři roky, byl s „mladou holkou“, jak řekl, a ztroskotal na tom, že v té době pracoval v zahraničí a domů jezdil zřídka. A neměl pocit, že své dívce chybí.

„Poslední slečna mi tvrdila, že chce trvalý vztah na delší dobu. Já byl tou dobou v zahraničí a jezdil jsem do Čech jednou za dva nebo tři týdny na tři dny. Ty si se mnou užívala, ale bylo vidět, že se zároveň těší na ten svůj klid, který bude mít, až odjedu,“ vyprávěl Pavel s tím, že se občas stávalo, že přítelkyně měla při jeho návštěvě domoviny jiný program.

„Zatímco já bych si přál, abych jí trochu chyběl, a věděl tak, že jsem pro ni důležitej,“ svěřil a nechtěně tak vyvolal první názorový spor.

„Já taky nechci mít chlapa furt za zadkem, to by mi šlo na nervy! Potřebuju svoji volnost!“ odpovídá mu Štěpánka. „Měla by jít ven, kdy se jí chce. A ne aby se žena muži pořád jen přizpůsobovala,“ myslí si Pavlova temperamtní novomanželka. ■