Rolí něžných bytostí se nezbaví: Takhle to Lindě Rybové bude slušet v nové vánoční pohádce

Éterická herečka zazáří v nové roli. Foto: Super.cz/archiv České televize

Díky zdravému životnímu stylu vypadá Linda i po oslavě 45. narozenin stále skvěle, což předvede i v nové pohádce O léčivé vodě, kterou Česká televize uvede během letošních Vánoc. „Hraji vodní paní, která je velmi pozitivní a mateřská. Ale protože není člověk, tento dar jí není dán. Vládne podvodnímu světu, kde spolu s dalšími postavami, které hrají Petr Vaněk a Juraj Kemka, pomáhají princezně a lidem,“ svěřila se ke své roli herečka.

Nutno říct, že v kostýmech pohádkové bytosti rozhodně nebude ztrácet na svém půvabu, a jak sama Rybová uvedla, i v jejím věku ji pohádky stále baví. „Od mala miluji pohádky. Myslím, že podstatně utvářely to, jaká jsem. Ovlivňovaly, jaká budu, až vyrostu, v co věřím a jaké ctím hodnoty. Přiznám se ale, že jsem milovník spíše klasických pohádkových příběhů než těch moderních. Podvodní svět se točil až jako poslední, a abych věděla, na co kde reaguji, tak mi režisér pustil nějaké části a myslím, že se mu podařilo vytvořit něco, co mě opravdu zajímá a na co se těším, že se s rodinou o Vánocích podívám,“ svěřila herečka s tím, že je ráda, že už má éru princezen za sebou.

V minulosti je musela totiž dokonce odmítat. „Už jako malý divák jsem neměla ráda, když princezny byly „staré“. Dostávala jsem nabídky na hraní princezen, když mi bylo kolem třiceti, ale odmítala jsem to, ačkoliv fakt pohádky miluji a stále se na ně dívám. Asi proto k tomu přistupuji citlivěji,“ dodala Rybová, kterou na obrazovkách uvidíte 26. prosince. ■