Tento rok je nejlepším dárkem na Vánoce zdraví. Pořiďte si ho pro sebe i své blízké

Už víte, co koupíte rodině jako dárek na Vánoce? I když venku stále přetrvávají spíše mírné teploty, Vánoce se nezadržitelně blíží a nám zbývá už jen několik málo dní, než to celé vypukne. Dárky je třeba nejdříve vymyslet a potom ještě koupit. Máme pro vás tip na dárek.

Všímáte si změn u Vašich rodičů? Bolí je klouby, nezvládají dlouho stát na nohách a celkově se necítí při pohybu dobře? Nejspíš jim chybí kolagen. Doplnit potřebný kolagen není nic těžkého, spíše naopak. Pořiďte jim dárek, který posílí jejich pohybový aparát a uvidíte, jak se jim zlepší život.

Význam kolagenu v lidském těle je obrovský: vždyť si jen připomeňme, že tvoří největší část bílkovin, až 30 procent. Pokud je ho dostatek, tělo funguje dobře a projeví se to i navenek v podobě benefitů pro krásu. Jeho největším problémem je to, že už po 25. roku života jeho produkce z roku na rok klesá a po 40. roce ho už netvoří téměř vůbec. Musíme mu proto k tvorbě dopomoci a proto je důležité kolagen doplňovat v podobě výživových doplňků.

Vánoční balíček zdraví pro celou rodinu

Darujte zdraví, darujte Inca Collagen

Užijte si Vánoce s opravdu bohatým dárkovým balíčkem od Inca Collagenu.Inca Collagen je doplněk stravy a představuje ověřený produkt, který má svoje pevné místo na trhu už 5 let. Recenze na Inca Collagen od spokojených zákazníků vás jistě prěsvědčí o pozitivních účincích kolagenu na lidské tělo. Inca Collagen obsahuje v jedné dávce až 3000 mg hydrolyzovaného kolagenu.

Inca Collagen je doplněk stravy ve formě prášku, který se připravuje rozmícháním ve sklenici vody nebo džusu. Namíchaný kolagenový roztok je tak naprosto čerstvý, tím pádem i maximálně účinný. Pozitivní působení kolagenu na lidské tělo, také v kombinaci s vitamínem C, může pomáhat posílit pojivové tkáně, tedy vaziva a šlachy.

Vitamín C je obzvlášť důležitý: je to jeden z nejsilnějších přírodních antioxidantů, který pomáhá tělu bojovat proti volným radikálům a zároveň stimuluje tvorbu vlastního kolagenu. Pomáhá také ke vstřebávání kolagenu z výživového doplňku. Proto Inca Collagen dodává každé balení kolagenu spolu s vitamínem C jako bonus zdarma.

Nyní Vánoční akce

Ke 3 zakoupeným kusům Inca Collagenu získáte navíc: měkoučký ručník, 3x vitamín C a dopravu zdarma. Jako speciální dárek máme pro vás osvěžující, zdravý a kvalitní čaj Geisha od výrobce čajů Oxalis.

Zelený čaj si vás získá jemnou chutí i svými blahodárnými účinky tělo. Ať už si připravíte některý z tradičních druhů, nebo zkusíte nějaký ochucený, nikdy nesáhnete vedle.

Přejeme Vám krásné a zdravé dny.

