Písničkář Pokáč nakazil covidem svého kamaráda. Teď si čistí karmu dobročinným songem

Pokáč měl dobrý úmysl, ale nakazil kamaráda koronavirem.

To, že byl sám nemocný, vyšlo najevo vlastně náhodou. Oblíbený hudebník vytvořil nový song na podporu desetileté Lenky, která trpí těžkou formou autismu. Song s příznačným názvem „Lenka“ je zároveň malou ochutnávkou k novému dokumentárnímu filmu cestovatelské dvojice Beer with Travel. Dvojice, kterou tvoří cestovatelé Honza a Vláďa, se rozhodla prostřednictvím své poslední cesty pomoci desetileté dívce trpící těžkou formou autismu.

„Kluci z Beer with Travel jsou sympaťáci a projekt moc hezkej. Když mě oslovili, zda bych k němu udělal song, šel jsem do toho hned a nemusel nad tím ani chvilku přemýšlet. Navíc jsem Honzu nakazil covidem, takže tímhle jsem se snad vykoupil. Haha,“ práskl na sebe překvapivě Pokáč. „Doufám, že song i film bude lidi bavit a že se pro Léňu vybere co nejvíc peněz,“ popisuje Pokáč, co ho vedlo k vytvoření songu Lenka. ■