Byl obětí fyzického ubližování ve škole. Foto: Nenech to být

Ondřeji, setkal jste se vy osobně někdy se šikanou?

Se šikanou jsem se setkal na základní škole. V době, kdy neexistovaly mobilní telefony, takže nebyla příliš virtuální šikana nebo mentální šikana, ale spíše šikana fyzická. Týkala se přímo mě, kdy jsem byl v roli oběti. Pamatuji si, že to byla to čtvrtá třída na základní škole Na Smetance na Vinohradech, kdy jistý žák na mě o velké přestávce vždy někde čekal. Kolikrát už jsem se bál jít na chodbu, protože jsem věděl, že mi vstoupí do cesty nebo mi něco vezme nebo mi bude říkat takové ty klasické šikanérské věty typu „nosíš moji bundu“ nebo „kam jdeš“.

Našel jste v té době sílu se bránit?

Když to bylo jen u toho slovního napadání, tak jsem na to moc nedbal, ale pak už to začalo postupovat dál, kdy on už mě i fyzicky napadal. Vím, že tenkrát nad tím spolužáci ani ne tak klopili zrak a nechtěli to vidět, ale spíš to nechtěli moc řešit. Přece jenom to byl kluk ze sedmé třídy, byl asi o tři hlavy vyšší než já.

Co by se podle vás mělo změnit?

Jestli by se mělo něco skutečně změnit, tak je to zájem těch druhých lidí. Ať už to jsou spolužáci, kteří můžou na ten problém upozornit, nebo to jsou učitelé, kteří ho mohou vycítit. Většina učitelů je dle mého názoru velice senzitivní nebo by alespoň měla být, když tu práci dělá. A je to potom i rodina a rodinné zázemí.

A v čem vidíte řešení?

Vždycky je důležitý mít možnost to komukoliv říct nebo zkrátka vyjít s tou pravdou hned najevo. To je potom to jediné možné řešení šikany.

Jak vás tato zkušenost ovlivnila?

Ta situace, která se mi stala, mě dost ovlivnila do jiných let, kdy jsem potom vyrůstal až do dospělosti. Ta zkušenost mě přesvědčila o tom, že je nutné jakékoliv problémy řešit, nehledět bokem nebo se tvářit, že neexistují, či projevovat lhostejnost.

Co byste vzkázal žákům, kteří zažívají šikanu?

Nenech to být! ■