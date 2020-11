Báby z ledu: Bára Mottlová se ponořila do ledové Vltavy, Decastelo se u toho zranila

Bára Mottlová a Eva Decastelo se otužovaly. Video: Herminapress

Vltavští rybáři měli oči navrch hlavy. Na břehu řeky se totiž zjevily dvě známé krásky jen v plavkách. Kdyby bylo léto, možná by je to nepřekvapilo, ale v listopadu? Ve dvanácti stupňové vodě posilovaly imunitu a otužovaly tělo moderátorka Eva Decastelo (42) a herečka Bára Mottlová (34).

A to by nebyla Eva Decastelo, aby nevinné pokoupáníčko neproměnila v malé drama. Pod vodou si nakopla palec o rezavou sekerku.

„No, mně se tyhle věci prostě stávají. To je symbolika! Jsme připravené být Báby z ledu,“ připomněla Eva otužilecký film Bohdana Slámy a se smíchem dodala: „Před rokem a půl jsem se byla otužovat s Oldřichem Navrátilem v rámci natáčení reportáže a ta voda měla v lednu asi 6 stupňů. Bylo to peklo,“ nechala se slyšet Decastelo.

Studené vody se nebála ani Bára Mottlová. „Eva je ale bezkonkurenční, protože u toho plave. K tomu jsem se ještě zdaleka nedostala. Mně otužování připomnělo to, že jsem hodně zhýčkaná a že mám ráda to svoje teplíčko. Řekla jsem si dost, jdu se otužovat!“ nechyběla Mottlové kuráž, když se ponořila do ledové vody. Proti covidu tak dámy nemohly vymyslet lepší prevenci na posílení imunity. ■