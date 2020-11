Vlezli byste do Vltavy s ní? Sandra Pogodová stále neodložila plavky a otužuje se ve 12stupňové vodě

Herečka propadla otužování. Super.cz

Před pár měsíci se totiž začala doma pod sprchou otužovat, postupně pak vyzkoušela i plavání ve Vltavě a nyní vydrží ve studené vodě takřka půl hodiny. „Nikdo nevíme, co se děje, nikdo neví zákonitosti toho viru, tak jsem si říkala, co můžu udělat sama pro sebe. Trochu změnit životní styl, upravit jídelníček, začít cvičit a otužovat se a posílit si imunitu, je to také na dlouhověkost a je to hodně zdravé,“ svěřila se Super.cz Sandra, která je z otužování nadšená.

„V srpnu vlézt do Vltavy nebyl problém, teď je to trochu těžší, ale já jsem sama překvapená, jak se držím,“ prozradila herečka, která aktuálně chodí plavat do vody, která má kolem 12 stupňů. „Byla jsem zvyklá plavat kilometr, což jsem plavala tak 20 - 30 minut, protože plavu proti proudu, to máte pocit, že stojíte na místě, zvlášť teď na podzim je proud silnější. Nesmím ale ve vodě zůstat příliš dlouho, protože vy tam vlezete a je vám hodně příjemně, je to ale nebezpečné, a když jsem začátečník, tak dodržuji pravidla od zkušených otužilců, takže dodržuji 500 až 600 metrů,“ svěřila se nám u Vltavy Sandra.

Herečka už je také členkou otužileckého oddílu a doufá, že si vyzkouší plavání ve Vltavě i v prosinci. „Jsem členka otužileckého oddílu a všechny závody nám zakázali z důvodu toho, aby se neshromažďovali lidi. Tak já doufám, že vyjde novoroční plavání u Národního divadla, uvidím, jestli to zvládnu,“ svěřila se Pogodová, která je ráda, že přes přísné restrikce může občas pracovat.

„Já jsem začala zkoušet muzikál Láska nebeská, samozřejmě se zkouší v menším počtu, ale jsem nesmírně šťastná, že jsme začali, protože nám ta práce chybí. My jsme komedianti, potřebujeme před lidi. A do toho dopisuji knížku Buď v pogodě, už jsem ve skluzu, musím to v listopadu odevzdat, tak jsem ráda, že můžu po večerech psát a nejezdím po zájezdech nebo nehraji po Praze,“ svěřila se herečka, která se na jaře objeví v novém muzikálu v Divadle Broadway. ■