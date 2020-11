Ještě to stihli: Čenský, Suchařípa, Duchoslav a spol. přivítali zimní sezónu v rakouských horách

Známí herci si stihli zalyžovat v Rakousku. Foto: archiv CKPC & Nev Dama (5x)

Lyžaři byli po loňské sezóně málem lynčováni, protože "přitáhli covid". Milovníci zimních sportů z řad známých tváří ale lyže nerozštípali na podpal a vyrazili zahájit sezónu novou. V Rakousku to stihli ještě před omezeními Jan Čenský (59), Jan Antonín Duchoslav, David Suchařípa (55) nebo Pavel Nečas.

Pánové vyrazila do korutanského Mölltalu na jihovýchodě Rakouska, kde proběhl opening zimní sezóny. Krátce po openingu se ovšem v Rakousku přijala nová omezení znemožňující provoz horských středisek, která by měla prozatím trvat do konce listopadu. Když pak přijdou rozvolnění, herci si hodlají výlet zopakovat, i když budou muset opět na PCR testy na covid, které museli absolvovat už tentokrát.

Například pro Jana Antonína Duchoslava jsou hory nutnost. Skvělé lyžařské schopnosti mu zajistily i roli legendárního Vikyho Cabadaje ve filmu Sněženky a machři. Na hory jezdí i ze zdravotních důvodů. „Přínos hor je jednoznačný. Zaprvé je to zdravý pohyb na čerstvém vzduchu. Zadruhé je to pro milovníky hor a zimních sportů úžasný zážitek. Koukat na vrcholky zasněžených Alp a svištět dolů svahem je pro lyžaře terapie. Myslím si, že v současné době je potřeba nejen o zdraví fyzické, ale i o to psychické dobře pečovat,“ míní.

Také David Suchařípa během zimní sezóny lyže zouvá málokdy. „Když to jde, tak bývám na horách celou zimu. Loňskou sezónu jsem byl 60 dní na horách. Pro mě je to nejlepší dovolená. Atmosféra a majestátnost zasněžených vrcholků je pro mě nejvíc,“ svěřil David, který si splnil už mnoho lyžařských snů a doufá, že si brzo zalyžuje i v americkém Coloradu.

Všichni se cítili bezpečně i díky hygienickým opatřením. „Je zvláštní, že tady na to nikdo netlačí, a přesto všichni opatření dodržují více než u nás. Obsluha vleku vám naznačí, že je třeba nasadit si roušku, nikdo na nikoho nekřičí, nikdo nikoho nenutí, a přece to funguje,“ obdivuje sousedy herec Pavel Nečas.

Jeho kolega, Jan Čenský, vycestoval na mölltalský ledovec i proto, že celé léto musel dodržovat klidový režim po jarním úrazu na kole. „Překvapilo mě, jak dlouho rekonvalescence trvala. Ještě před pár lety, když jsem měl nějaký úraz, během měsíce jsem byl zase fit, to ale nebyl tenhle případ. Od dubna do konce srpna jsem nemohl jezdit, měl jsem porušenou stabilitu vnitřního ucha. Navíc tady na ledovci zjišťuji, jak moc je znát, že jsem půl roku nic nedělal. Svaly atrofovaly a já nemám žádnou fyzičku! Tělo je prevít, zvykne si na pohodičku a zleniví,“ postěžoval si na zdraví Jan Čenský. ■