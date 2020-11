Nečekané rozhodnutí Dominiky Gottové: Zastavila rozvodové řízení a chce slepit manželství s Timem

Dcera Karla Gotta se nebude rozvádět. Herminapress

Před několika dny odcestovala nejstarší dcera národem milovaného zpěváka do Finska s tím, že potřebuje vyřešit rodinné záležitosti a rozvod, o který přes finskou ambasádu před několika měsíci požádala. K ukončení jejich manželství ale zřejmě nedojde, Dominika se rozhodla ke svému muži vrátit.

„Zastavila jsem rozvodové řízení s Timem, obnovujeme vztah, a jak to bude dál, ukážou příští dny a týdny,“ svěřila se Super.cz Gottová, která je aktuálně stále v zahraničí a pokouší se slepit vztah s finským muzikantem. „Vyřeším tady vše potřebné, do Prahy se vrátím. Mám tam práci a bydlení. Ale myslím, že pokud nám to bude fungovat, z Česka odejdu,“ dodala pro Super.cz Dominika.

Poprvé se zmínila o rozvodu loni v listopadu, kdy se po letech vrátila do Česka. S finským muzikantem, který bojuje s maniodepresemi, řešila manželskou krizi již v minulosti. Tentokrát na rozvodu trvala i poté, se Tim Tolkki rozhodl přijet do Prahy a prosil Dominiku o další šanci. Po několika měsících se však Dominika Gottová rozhodla, že to se svým manželem přece jenom ještě jednou zkusí. ■