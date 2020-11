Prestižní modelingová soutěž už zná své vítěze. Vyhlášení po mnoha letech proběhlo bez velkého finále.

Toto jsou mladé naděje českého modelingu.

Finálový večer Schwarzkopf Elite Model Look bývá vždy jednou z největších událostí společenské sezóny. Do Španělského sálu Pražského hradu, kde se vyvrcholení prestižní modelingové soutěže odehrává, se snaží vždy dostat špičky z módního i kulturního světa. Letos se kvůli vládním opatřením opulentní večer po osmadvaceti letech nekonal.

Respektovaná soutěž se ale i s ohledem na situaci dočkala vítězů. Stali se jimi Victoria Carinne Lavers (16) a Tony Tieku (16) za Českou republiku a Zuzana Hodáková (19) a Adam Cmarko (19) za Slovenskou republiku. Vítězové vzešli z jednadvaceti castingových kol, které se uskutečnily v průběhu září a října v obchodních centrech po celé České a Slovenské republice. Castingami prováděly ambasadorky projektu pro letošní rok topmodelky Denisa Dvořáková (29) v Česku a Michaela Kocianová (31) na Slovensku.

Vítězové byli agenturami Elite Prague a Elite Bratislava spolu s organizátory soutěže Schwarzkopf Elite Model Look nominováni jako národní vítězové do celosvětového finále. To bude vzhledem ke přetrvávající pandemické situaci probíhat poprvé ve své historii online.

Vítězky a vítězové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look pro Českou a Slovenskou republiku 2020 mají slibně nakročeno k tomu uspět i na světové modelingové scéně, což potvrzují světové úspěchy výherců z minulých ročníků projektu.

„V této náročné době mě velmi potěšila obrovská účast na castinzích Schwarzkopf Elite Model Look a zároveň vysoký počet online přihlášených. Bohužel nebylo možné realizovat tento rok standardní soustředění a slavnostní galavečer na Pražském hradě, tudíž všechny předvybrané skvělé adepty postoupíme do ročníku 2021, aby nebyli ochuzeni o tento jedinečný zážitek,“ přislíbil začínajícím hvězdám modelingu ředitel soutěže Sáša Jány. ■