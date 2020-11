Mladou Slovenku s českými kořeny hraje i německá MTV. Teď divoška okouzlila i Bena Cristovaa

Karin Ann a Ben Cristovao v písní Hloupej svět.

Slovenská popová zpěvačka s českými kořeny se začíná prosazovat také u nás, kde její skladbu nasadilo do rotací několik velkých rádií a její klip hrají zdejší televize. Další fanoušky by si chtěla Karin získat aktuální písničkou v češtině, ve které hostuje Ben Cristovao (33). Skladbu Hloupej svět doprovází videoklip zasazený do postapokalyptického světa.

„Původní text jsem napsala v angličtině. Vyprávěl o dvou lidech, kteří spolu byli v minulém životě šťastní, ale v tomto jim to kvůli současným problémům nefunguje. A to i přesto, že vědí, že jejich vztah by se v jiné době ubíral zcela jiným směrem,“ popisuje Karin Ann, která písničku společně se zpěvákem a textařem Vojtou Drahokoupilem nakonec přeložila do češtiny a nabídla v ní hostování Benu Cristovaovi. „Bena mi ke spolupráci doporučil producent Tomi Popovič. Mně se ta idea od začátku líbila, protože je mi jeho tvorba sympatická a máme mimo hudbu i další společná témata, jakými jsou veganství nebo práva zvířat,“ dodává.

A jak hodnotí spolupráci zkušenější umělec Ben Cristovao? „Je ve svém věku jinde než většina jejích vrstevnic. Máme podobný pohled na to, co je se světem špatně a oba jsme ve snaze to tu dělat lepší začali u sebe samých. Proto mě tahle spolupráce s ní baví,“ řekl Ben Cristovao. ■