Poznali byste ji? Půvabná mladá zpěvačka vydala klip, ve kterém překvapila novou image

Nelly Řehořová v novém vydeoklipu

Jednou z aktuálních novinek, kterou vydala, je strašidelná skladba s videoklipem Duch, ve kterém se zpěvačka doslova převtělila v nadpřirozenou bytost. Dokonce šokovala své fanoušky svou změnou image. Nelly je totiž přírodní brunetkou, ve videoklipu se ale objeví jako blondýnka. Vlasy si sice obarvit nenechala a jednalo se o pouhou paruku, nutno ale říct, že to mladé zpěvačce sluší.

V písni Řehořová zpívá o temných pocitech, se kterými je těžké se vyrovnat. Ve svém textu používá metafory, nechává tak fanouškům prostor pochopit její myšlenku. „Naděje je vždycky a poselství v tom, že i přes prohry a pády to nikdy nevzdám, a i když se cítím někdy osamělá, nepochopená, neviditelná, prostě jako duch, kdy mě nikdo nebere vážně a nevnímá, tak vždycky budu věřit, že se to, co chci, podaří,“ svěřila se Super.cz Nelly. Na scénáři klipu se zpěvačka také podílela, ale vzhledem k tomu, že natáčení bylo ovlivněno opatřeními k současné situaci, nakonec vznikl videoklip, který přímo nesouvisí s myšlenkou písničky. ■