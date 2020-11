Covid byl pro Jiřího Menzela (✝82) poslední ranou. Vdova Olga popsala, jak se nejspíš nakazil

Jiří Menzel s manželkou Olgou Foto: Facebook O. Menzelové

„„Za ty dva roky, co byl Jirka doma, jsme toho zvládli hodně. Oboustranný zápal plic, různé infekty a jiné. Bohužel covid ho dostal. Jirka podlehl covidovému zápalu plic. Nemoc se u něj začala projevovat tak, že dostal vysoké teploty, kašel a měl bolesti,“ uvedla Menzelová v rozhovoru pro deník Blesk.

Pacienti, jako byl Jiří Menzel, patří mezi nejohroženější a covidem se nakazil i přes přísná hygienická pravidla. Není známo, který člověk jej přímo nakazil, ale šlo nejspíš o jednoho z jeho ošetřovatelů.

„Bohužel se Jirka nakazil patrně od jednoho z ošetřovatelů, jenž vůbec netušil o své nákaze, dodnes není zcela jasné, od koho to bylo. Přísně se dodržovala veškerá hygienická opatření, ale i přes to všechno nákaza přišla,“ popsala Menzelová. „Vypadalo to nadějně, věřili jsme, že i tuto nemoc ustojí. Byl strašně statečný, bojoval a nevzdával to. Strašně tu chtěl být.“

Ona sama se nemocí nenakazila a za Jiřím chodila i v době, kdy jí bylo doporučené, aby u něj nebyla a nenakazila tak sebe i děti. V posledních chvílích, ale nechtěla svého muže nechat samotného. „Prožila jsem v přímém přenosu umírání mého muže na covid-19. Psychicky to byla nejnáročnější péče, kterou jsem s Jiřím zažila. Být oblečen od hlavy až k patě v ochranném obleku, v brýlích, rukavicích, bez možnosti ho políbit, bylo nejvíc depresivní v mém životě,“ prozradila Menzelová. ■