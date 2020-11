8 největších odvážlivců Česka! Známé tváře propadly otužování a koupou se venku ve vodě, která má 4 stupně

České hvězdy propadly otužování Foto: Archiv R. Vojtka

Česko zachvátila nová mánie. Kdo loni v létě nedal na Instagram fotku s nafukovacím plameňákem, jako by nebyl. A nyní to vypadá, že kdo nevleze venku do ledové vody a neukáže se na sociální síti, také jako by snad neexistoval.