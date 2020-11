Nela Slováková vyrazila sama za luxusní exotikou: Čím vším naštvala svoji partu hejtrů?

Nela Slováková odletěla na dovolenou Foto: instagram N. Slovákové

Když se Nela Slováková (30) vypravila na dovolenou, dalo se čekat, že to naštve spoustu lidí. I my jsme byli překvapení, jaké důvody si k tomu našli. Kontroverzní podnikatelka s plavkami a rouškami se momentálně nachází v luxusním rezortu na Maledivách.

Nela přiznala, že na dovolenou odletěla sama. Nikdo nemohl a ona si chtěla dopřát odpočinek po náročném období. "Myslela jsem i na to, co asi řeknou lidi na Instagramu a sama bych si za tu myšlenku nejraději nafackovala. Protože to je můj život, moje rozhodnutí a moje věc. Bez porušování jakýchkoli pravidel nebo nařízení odlétám na dovolenou," napsala k fotografii z byznys třídy katarských aerolinek.

"Musím říct, že tohle si trochu protiřečí s tím, co říkáte jak o rouškách, aby všichni nosili, a tak i o situaci, aby lidé nikam nechodili. Myslím, že pročistit si hlavu může člověk i v Česku. Nějak tomu nerozumím," napsala jí jedna ze sledujících. Odsoudila ji i řada dalších. "Zvolila jste hodně špatný čas na cestování. Čistá ignorance a bezohlednost kdokoliv cestuje v téhle době," zaznělo také v komentářích.

S tím Nela nesouhlasí. "Nikdy jsem nevypustila ze své pusy: Nechoďte nikam! Rozhodla jsem se pro takovou destinaci, kam mi situace a nařízení dovoluje," oponuje. "Stát předpokládá inteligenci a kritičnost lidí. Očekává, že v této době v zájmu všech zůstaneme doma a cestovat budeme jen v nutných pracovních případech," podotkla k tomu ovšem jiná fanynka.

Jiní zase řeší to, že Nela nemá ani s kým jet, protože kromě maminky a partnera nemá žádné kamarádky. "Na Maledivy a sama? To je smutný příběh," míní. Vyčetli jí i to, že v instastories nepoužila celý název letiště v katarském Doha a název aerolinek anebo příliš barevnou a kompozičně nevyváženou fotografii resortu. ■