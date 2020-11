Poslední foto v plavkách: Eva Holubová už nesmí z vesnice na Sicílii, kde má dům, kvůli lockdownu ani na krok

Eva Holubová potěšila fanoušky poslední fotkou od moře Foto: instagram E. Holubové

Eva byla zprvu z lockdownu vyděšená, ale když zjistila, že i tak se bude moct dostat domů a neuzavřou se hranice, uklidnila se. Užívá si klidu sicilské vísky. "Najednou si začneš vážit poetiky, co máš za barákem. Všude málo lidí, vládne ohleduplnost," popisuje na svém instagramovém účtu. Mrzí ji jen to, že si nemůže jít kvůli omezení počtu účastníků na mši do místního kostelíku.

Na Sicílii se herečka také pustila do shazování kil. "Snad se mi podařilo rozjet a nastartovat procest hubnutí. To je skvělý pro můj pocit, ale hlavně pro mou hypertenzi. A že tady vaří dobře, ale i velmi zdravě," svěřila se Eva svým fanouškům a dočkala se pochvalných komentářů, že už teď vypadá na fotce v plavkách výborně. ■