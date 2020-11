Tomáš Matonoha nastoupil do nemocnice: Můžu potvrdit, že nejčastěji jezdím na infekční

Tomáš Matonoha Michaela Feuereislová

Matonoha nastoupil do moravské nemocnice a dělá práci, která nevyžaduje sanitářský kurz (tehdy před lety to nebylo potřeba, uvedl). „Například dělám takovou krásnou relaxační činnost, že po areálu na různá oddělení rozvážím materiály. A můžu potvrdit, že nejčastěji jezdím na infekční,“ řekl v pořadu Blízká setkání na Českém rozhlase Dvojce.

Prací Matonoha dle svých slov zabil několik much jednou ranou. Zaprvé vyslyšel výzvu, že lidé mohou nemocnicím pomoci, a také si chtěl udělat vlastní obrázek o celé situaci.

„Protože když čtu zprávy, tak mi to připomíná 86‘, když bouchl Černobyl a Rudé právo psalo, že se nic neděje a na Hlase Ameriky říkali, že je zamořená Evropa. (...) Tak jsem si řekl, že se aspoň já sám na vlastní oči podívám, jak to doopravdy je. Protože se rád řídím tím, co sám vidím a slyším. Ne tím, co mi někdo mele do hlavy,“ uvedl.

Dalším důvodem bylo, že herec zkrátka nechtěl sedět doma s rukama v klíně, ale něco dělat.

„Cítil jsem potřebu se zapojit a pomáhat konkrétně, a ne nějakou idiotskou diskuzí na netu,“ dodal Matonoha. ■