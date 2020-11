Pád supermodelky? Pořízková netouží po soucitu a odmítá spekulace, že je z ní po smrti manžela žebrák

Pavlína Pořízková Foto: Instagram P. Pořízkové

Je velmi otevřeným člověkem. Pavlína Pořízková (55) svou upřímností překvapuje ve svých knihách, ale i na sociálních sítích. S víc jak dvěma sty třiceti tisíci sledovateli loni v září sdílela svůj žal po smrti manžela Rica Ocaska (✝75), se kterým byla v odloučení. V posledních týdnech také detailně popisovala stěhování z domu v New Yorku, kde s hudebníkem vychovávala své syny Jonathana a Olivera.

Ve svém posledním statusu psala o deziluzi. „Ráda bych vyjasnila některé mylné představy lidí. Pokud mě sledujete proto, že si myslíte, že jsem tragická či romantická vdova trpící ztrátou životní lásky, bude lepší, když mě sledovat přestanete. Přestože jsem k manželovi stále cítila lásku a absolutní důvěru, byla jsem nejspíš mimo. Věřila jsem, že ho znám. Věřila jsem tomu, že oba vnímáme stejně, co to znamená láska. Ve svém truchlení pociťuji naráz smutek i vztek,“ napsala na Instagramu Pavlína.

A v textu pokračovala. „Asi ještě více osobně vnímám, pokud mě sledujete, protože toužíte vidět pád supermodelky, ze které se stává žebrák. Nejsem bez peněz,“ uvedla Pořízková a dodala, že je v jistém soudním sporu. Co je jeho předmětem, neuvedla.

„Od té doby, co vedu soudní spor, nesmím svou situaci veřejně komentovat, ale pořád se cítím jako sebejistá osobnost, která může tak maximálně plakat nad vlastní hloupostí. To je to, čemu teď musím čelit. Sama sobě. Mým chybám, kterých je mnoho,“ říká tajemně.

Rodilá Češka byla jednou z prvních supermodelek, a to ještě před vytvořením tohoto kultu. Proslavila se po celém světě. Za hudebníka Ocaska se provdala v roce 1989. V roce 2018 oznámili rozluku, jež v té době už rok trvala. Pavlína tehdy v prohlášení uvedla, že s Ocaskem už sice netvoří pár, ale stále mezi nimi panuje hluboká láska. ■