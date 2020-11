Po vážných zdravotních potížích se s chutí vrátil do práce. Jak se Jaroslavu Svěcenému daří dnes?

Jaroslav Svěcený Video: Herminapress

Houslový virtuos Jaroslav Svěcený má za sebou velmi náročné období, a to jak po fyzické, tak po psychické stránce. Zasáhl ho rozvod a poprat se musel také s vážnými zdravotními potížemi . Naštěstí už krátce poté, co zveřejnil foto z nemocnice , mohl fanouškům vzkázat, že je z nejhoršího venku.

Poslechněte si, co si Jaroslav Svěcený hraje před spaním.

Herminapress

„Ano, jsem zpátky a moc se na všechny těším. Nezastírám, že byly v uplynulých týdnech a měsících chvíle, kdy jsem netušil, co se mnou bude dál, ale to nejhorší je naštěstí za mnou. Jsem teď plný energie a chuti do práce a do života,“ svěřil tehdy. A jeho slova se velmi rychle potvrdila.

Momentálně sice Svěcený kvůli koronavirovým opatřením nekoncertuje, ještě před pandemií ale stihl natočit dvojalbum. „Udělal jsem si radost a za doprovodu velkého symfonického orchestru jsem natočil dvojalbum, které se určitě vymyká mé dosavadní tvorbě. Takže zde najdete příkladně Yesterday nebo muziku z filmů Tenkrát na Západě či Schindlerův seznam,“ představil novinku své diskografie.

V plánu měl také narozeninový koncert k příležitosti svých šedesátých narozenin, které v prosinci oslaví. Vzhledem k situace ale proběhne až příští rok v létě. „Logicky jsem ho musel přeložit. Uskuteční se 11. června 2021 v Obecním domě ve Smetanově síni, jak bylo původně plánováno. Mám podezření, že vzhledem k téhle nešťastné době budu svoje šedesátiny slavit celý rok,“ usmíval se. ■