Dcera Lucie Zedníčkové Amelie si prošla šikanou. Musela zasahovat policie

Bohužel s popularitou, její i rodičů, se pojí také závist. A navzdory nízkému věku s ní má šestnáctiletá Amelie už několik zkušeností. Prošla si šikanou ve škole i kyberšikanou. „Ve škole jsem se setkávala se závistí. Do sedmé třídy mě skoro v každé třídě někdo šikanoval. Prošla jsem si i dvěma kyberšikanami. Jedna se dokonce řešila i na policii, můj bývalý spolužák má od té doby zákaz kontaktu se mnou,“ svěřila mladá herečka.

Zlobu, jíž čelila, si vysvětluje tím, že děti často přejímají názory svých rodičů a spolužáci si tak zřejmě mysleli, že jako dcera známých osobností bude rozmazlená. „Prostě mě tak brali. Ještě nedávno mi na chodbách pouštěli znělky ze seriálu, ve kterém hraje máma, a pokřikovali na mě jménem její role. Asi je dráždilo, že mám slavnou mámu,“ myslí si Amelie.

To vedlo k tomu, že i ona sama měla tendence se ponižovat, aby ukázala, že nemá nos nahoru. „Možná i kvůli tomu nemám dostatek sebevědomí. Ale tak to asi má mnoho dětí známých rodičů. Věřím, že na konzervatoři už se to stávat nebude. Chci zůstat pokorná, ale ne nesebevědomá,“ dodala.

Téma kyberšikany se dostalo i do její seriálové linky v Sestřičkách, kde Amelie hraje sportovkyni Andy. I ta se stane obětí, když její kamarád jako mstu z nešťastné lásky rozešle spolužákům fotku nahé dívky. Postava na snímku není hereččina - a nakonec se ukáže, že nepatří ani Andy.

Téma kyberšikany se objevilo i v seriálu Sestřičky.

