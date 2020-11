Aby v karanténě nepřibrala, pořídila si běhací pás a boxovací pytel! Agáta Hanychová předvedla, jak drsně doma maká

Agáta Hanychová se doma nefláká. Super.cz

"Box mě strašně baví. Ale tělocvičny jsou teď zavřené, tak jsem si pytel pořídila domů. Není to tak výživný trénink jako s trenérkou, ale snažím se tím udržovat. A je to výborné na stres. Po ránu, když mám online výuku s dětmi, tak si občas odejdu do garáže a tam se vyboxuju," řekla Super.cz Agáta.

Další novinkou v domácnosti je běhací pás. "Chodím na něm se závažím na kotnících. Je to lepší než běh kvůli zádům. A na pás chodí hodně i syn Kryšpín," říká.

Agáta se snaží hlídat se i v jídle. Držela krabičkovou dietu, tu teď ale přerušila. "Vařím pro děti, tak je to zbytečné," vysvětluje.

A nepřibírá i proto, že neustále něco dělá. Běhá kolem dětí, uklízí, maká na zahradě. "Není chvíle, že bych jen jedla a koukala v televizi na seriály. Mám zahradu, kde je také pořád co dělat," dodala. ■