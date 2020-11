Pavel Berky promluvil o kritizované Pavlíně z MasterChefa: Od soutěžících se po natáčení distancovala

Pavel Berky a Pavlína Lubojatzky v kuchařské show MasterChef Foto: TV Nova

Berky mu nyní kompliment vrátil. "Jsem nadšený, že to Roman vyhrál. Strašně moc jsem mu fandil. Je to velký sympaťák. Ve finále pro mě byl jasná volba," řekl Super.cz Pavel.

Finále provázely velké emoce. Většina diváků přála vítězství stejně jako Berky Stašovi, naopak na účet druhé Pavlíny Lubojatzky přicházela kritika.

Jak na Pavlínu vzpomíná Pavel? "Musel jsem si na Pavlínu trošku zvyknout. Je to osoba, která má někdy vyhrocené názory a chování. Ale čím víc jsem ji poznával, tím víc mě bavila. Bavila nás, myslím, všechny," řekl Super.cz.

Diváci podle něj mají velmi zkreslený pohled na věc. "Byli jsme spolu spoustu dní, byli jsme zavření na hotelu, jeden díl se točil třeba dva dny. Nova ho pak sestříhá na 40 minut, z toho se člověk nedá úplně poznat," vysvětluje.

"Pavlína je normální ženská. Občas si zanadává, ale ve výsledku je to normální žena, která si jde za svým snem. Nejsme asi zvyklí na tento typ chování," míní s tím, že si nemyslí, že Pavlína byla protěžovaná a považuje ji za výbornou kuchařku.

"Nemyslím si, že tam byla nějaká protekce. Necítili jsme, že něco nebylo správně. Když se na to nyní dívám v televizi, umím si představit, že by mi to možná trošku přišlo, kdybych nebyl účastníkem show. Možná je to tím střihem. Je to show. Mají za úkol vyburcovat emoce," zdůrazňuje Berky.

S většinou finalistů se od natáčení už několikrát sešli, on sám nejčastěji s Romanem a Ivkou. Pavlína s nimi prý ale na kafe nikdy nešla. "Pavlína se od nás distancovala. Nechtěla se s námi scházet. Asi toho na ni bylo moc. V její situaci to možná trošku chápu," dodal. ■