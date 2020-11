Dva roky po vítězství ve StarDance spolu opět utvořili pár. Poznáte, který film Dvořáka a jeho krásnou partnerku spojil?

Shledání po vítězství ve StarDance. Foto: Super.cz/Poster Proměny 2021/Petr Kurečka a Nadace Chantal Archa

Zakrátko tomu budou dva roky, co Jiří Dvořák (53) a Lenka Nora Návorková vyhráli taneční soutěž StarDance . Nyní se pár znovu potkal. Nečekal je ale výkon na parketu, ale v gala se předváděli před objektivem fotoaparátu. Herec s taneční partnerkou jsou prvními osobnostmi, které fotili do kalendáře Proměny, jenž bude zobrazovat filmové plakáty.

„Já jsem se na focení domluvil už v minulém roce, ale z časových důvodů to tenkrát nevyšlo,“ přiznal Dvořák, který se naprosto ztotožňuje s posláním projektu. Výtěžek z prodeje kalendáře totiž pomáhá projektům, které Nadace Archa Chantal každoročně realizuje v českých nemocnicích.

S Návorkovou se v kalendáři objeví na plakátu k filmu Přítelkyně pana ministra.

Dabér, který propůjčuje hlas Jamesi Bondovi, ztvární Oldřicha Nového a Lenka Nora Návorková zase herečku Adinu Mandlovou (✝81). „Jsem moc rád, že můžu být součástí. Byl jsem hodně zvědavý, jak ze mě udělají pana Nového. Zdálo se mi to skoro nemožné,“ přiznal Dvořák, „Byl to pro mě obrovský zážitek a moc hezky jsem si to užila,“ prozradila sympatická tanečnice.

Dvořák prý v minulosti nebyl velkým fanouškem filmů pro pamětníky, ale s odstupem času se k nim prokoukal.

„Možná je to tím, že jak stárnu, tak se k nim docela rád vracím. Navíc mě nepřestává překvapovat, když se díváte třeba na Adinu Mandlovou, Hugo Hasse nebo i právě Oldřicha Nového, jak je to v jejich podání neuvěřitelně moderní herectví. Ano, někteří jejich kolegové tam přehrávají, ale oni jsou fakt výborní. Točili pořád, a zvládli natočit film klidně i za dva týdny, což je dneska nemyslitelné,“ dodal Jiří Dvořák. ■