Smích i slzy. Dagmar Havlová fotila svůj první kalendář doma. Oblékla to, co našla ve skříni

„Už asi před pěti lety jsem měla nápad vytvořit kalendář, ale nedostala jsem se k jeho realizaci,“ prozradila nám Havlová, která si ke spolupráci vyhlédla profesionální vizážistku Kateřinu Koki Mlejnkovou. „Napadlo mě, že bych nemusela používat staré fotky, ale mohla bych udělat zbrusu nové a zajímavé, které vystihnou danou postavu,“ říká bývalá první dáma, která před objektivem vystřídala celou řadu emocí.

Do kalendáře pro rok 2021 vybrala dvanáct svému srdci blízkých divadelních rolí a došla ke zjištění, že by byla schopná vytvořit ještě jeden kalendář na toto téma. „Divadlo hraji profesionálně od čtrnácti let a do tohoto kalendáře se nevešla celá řada dalších rolí,“ vysvětluje, že je z čeho brát.

Použité byly zejména rekvizity paní Dagmar, která si byla i kostýmní návrhářkou, fotilo se u ní doma a v kanceláři nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97, a Koki se zhostila i úlohy fotografky, aby vše proběhlo v souladu s opatřeními. „Mám ráda malý štáb lidí. Tehdy se člověk nejvíc soustředí na poslání i emoce,“ vysvětluje herečka.

Křest kalendáře, jehož výtěžek z prodeje poputuje na konto zmíněné nadace, měl být tento týden. Jelikož se ale pozdržel tisk, dočkají se ho první zájemci až za pár dní. Kalendáře jsou v limitovaném počtu a budou k dostání v internetovém obchodu nadace. ■