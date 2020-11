Takhle se fotila pro česko-slovenský módní časopis: Krásná Irina Shayk zapózovala v plavkách, ale i nahá

Irina Shayk Profimedia.cz

Dokonalou figuru vystavila v plavkách na luxusní pohovce, župan Versace nechala volně spadnout. Focení se ujali slavní bratři Morelliové, oblíbení módní fotografové.

Na svém instagramovém účtu se modelka pochlubila ještě jednou fotografií, na které je kompletně nahá se šikovně zakrytými intimními partiemi.

Irina vychovává dceru Leu (3), kterou má s expartnerem Bradleym Cooperem. S hercem se rozešla loni, ale nadále udržují přátelské vztahy.

„Všechny dobré vztahy z vás dostanou to nejlepší i to nejhorší, to je lidská přirozenost. Dva skvělí lidé nemusejí nutně tvořit dobrý pár. Jsme velmi vděční za to, co jsme spolu prožili,“ řekla modelka v lednu časopisu Harper´s Bazaar. ■