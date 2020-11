Před 20 lety se stala nejkrásnější ženou světa: Herečka popsala, jak se při přebírání korunky vyhnula obřímu trapasu

Priyanka Chopra Profimedia.cz

Je to 20 let, co se Priyanka Chopra (38) stala Miss World. Okamžik, kdy si přebírala korunku, jí tehdy kompletně změnil život. Ovšem málem bylo všechno jinak.

„Přilepili na mě šaty,“ popsala Chopra nyní pro virtuální show People in 10. „Jenže když jsem vyhrála, tak strašně jsem se potila, že se celá páska odlepila. Celou dobu, co jsem tam pak chodila, jsem držela dlaně u sebe v modlitební pozici. Lidé si mysleli, že to znamená namasté, ale já jsem si ve skutečnosti jenom snažila udržet šaty, aby mi nespadly,“ vysvětlila, jaký trapas to ve skutečnosti mohl být.

Ačkoliv herečka přiznala, že to bylo velmi nepohodlné, nebyl to zdaleka její nejhorší zážitek se šaty. V roce 2018 se účastnila charitativního bálu Met Gala v úchvatné temně rudé róbě od Ralpha Laurena. Sice jí tehdy nehrozilo, že ukáže, co nemá, ale v outfitu se prý skoro nedalo vydržet.

„Korzet, který jsem měla pod šaty! Nemohla jsem dýchat. Cítila jsem, jako by úplně změnil tvar mých žeber. Bylo velmi těžké během večeře sedět a pochopitelně jsem toho večera ani moc nejedla,“ zavzpomínala Chopra.

Navzdory jejímu nepohodlí si ale tehdy nikdo ničeho nevšiml. Priyanka tak znovu dokázala, že je profesionálka a dokáže si zachovat tvář i v ošidné situaci.

Od doby Miss World Chopra proslula také jako herečka a provdala se za zpěváka Nicka Jonase. ■