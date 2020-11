O Pavlíně si lidé myslí, že je pořád sprostá a negativní, říká vítěz MasterChefa Roman Staša

Roman Staša o své soupeřce Pavlíně Super.cz

Blondýnka to od diváků schytávala v průběhu vysílání show pravidelně. Její výbuchy emocí a přehnaná motivace zvítězit některé fanoušky odradila a začali Pavlíně psát nenávistné komentáře, někdy i výhrůžky. Jak svou soupeřku vnímal Roman?

„Myslím, že jsme byli dobrá parta lidí, která si neškodila nějakým výrazným způsobem. Nezpozoroval jsem, že by mezi námi byla rivalita, samozřejmě z Pavlínky určitě. Ona je prostě bojovnice a vzala to hodně hodně vážně, ale taková ona je. Někdo ji může mít rád, a někdo ji prostě rád nemá. V životě to takhle chodí,“ svěřil Super.cz Roman, který je kvůli pozitivnímu testu na covid v domácí karanténě.

Myslí si, že diváci neměli z obrazovky možnost poznat Pavlínu takovou, jaká ve skutečnosti je. „Bohužel tím střihem se to, jaká je, smrštilo, a pak to takhle navenek vypadalo. Já se taky pořád v životě nesměju a o tom to je. Lidi si myslí, že se pořád směju a o Pavlíně si zase myslí, že je pořád sprostá a negativní,“ říká Roman.

Vítěz letošní řady kuchařské show má v plánu na chvíli odsunout kariéru kondičního trenéra na druhou kolej a věnovat se vaření. „Trénuji 11. rokem a ne, že bych měl syndrom vyhoření, to v žádném případě, ale mám fantastický klienty, u kterých vím, že když je na třičtvrtě roku nebo rok pustím, že přijdou zpátky. Chci se věnovat mé značce, chodit k lidem vařit, budu vymýšlet recepty, dělat kuchařku. Budu se snažit u kuchařiny co nejdéle zůstat, protože za dva roky už tohle všechno nemusí být a ten zájem o mě bude čím dál menší. Chci se naplno věnovat kuchařině, protože mě to hrozně baví a vidím, že to baví i lidi,“ dodává. ■