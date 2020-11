Domácí porod a daleko od České republiky: Takhle Olga Menzelová přivedla na svět utajovaného syna

Syn Albert přišel na svět na Mallorce. Foto: Instagram O. Menzelové

Včera jste se v našem článku mohli dočíst, jak se producentce dařilo zakamuflovat těhotenské bříško vhodně zvoleným oblečením. Na samotný porod se nepřišlo zase z toho důvodu, jelikož proběhl mimo Českou republiku.

„Věděla jsem, že pokud budu chtít mít na porod klid, tak to nepůjde tady u nás. Také pokud jsem to chtěla udržet v tajnosti, tak mi nic jiného nezbylo. Rozhodla jsem se pro porod na Mallorce, kde je náš druhý domov. Také tam žije kmotra dcery Aničky a máme tam spoustu dobrých přátel. To byl jeden z důvodů rodit právě tam,“ prozradila v rozhovoru pro deník Blesk.

Aby toho nebylo málo, narození syna proběhlo mimo porodnici. „Přestože sama nejsem pankerka, tak ze všech úhlů vyšla nejlépe možnost domácího porodu. Bylo to v domečku na samotě. Byl u toho španělský porodník a vše dopadlo nádherně. Ale byla bych ráda, aby ženy věděly, že rozhodně nejsem jednou z těch, které domácí porody propagují a doporučují. To, že to dopadlo dobře u mě, neznamená, že to dopadne dobře i u nich,“ uvedla Olga.

Zpátky do České republiky se musela Menzelová vrátit poměrně brzy po porodu, neboť spěchala za nemocným manželem. Nestihla tedy vyřídit pas pro syna, a tak ho vyvezla vlastně nelegálně. „Vyvezla jsem ho bez pasu a trnula jsem strachy, že bude nějaký průšvih, když nás zastaví kontrola. Na jeho pas bych musela čekat tři měsíce a to jsem si nemohla dovolit. Tak jsem jela bez jeho dokladů a ty pak vyřídila v Česku. Největší strach jsem měla, když jsme vjížděli autem na trajekt, kde u vjezdu byla kontrola. Tam jsem Albíska zakryla dekou. Trnula jsem, že mě budou mít za únoskyni, ale měla jsem s sebou papíry o porodu," vysvětluje Olga Menzelová, která se dařilo narození syna tutlat ještě rok a půl. ■