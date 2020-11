Dominika Gottová odletěla do Finska řešit rodinné záležitosti. Jak to celé bude dál?

Dominika Gottová Michaela Feuereislová

Dominika Gottová (47) odletěla do Finska vyřešit, jak to bude dál s rozvodem s finským muzikantem Timem Tolkkim, o který požádala letos v lednu přes finskou ambasádu. „Potřebuji vyřešit rodinnou záležitost, jak to celé bude dál. Proto jsem odletěla. Do Prahy se zase vrátím. Mám tam bydlení a práci,“ řekla Dominika Super.cz. Nevyloučila ale, že vše může skončit obnovením vztahu.