Ewa Farna přiznala šikanu: Okolí mě přesvědčuje o tom, že jsem hnusná, škaredá a tlustá

Šikanu spolužáka zažila už na škole, později se sama stala její obětí. Foto: Nenech to být

Se šikanou se setkala už na základní škole, tehdy byla pouze pozorovatel a nemohla uvěřit tomu, že se to opravdu děje před jejími zraky. Naštěstí nenechala nic náhodě a oběti šikany se zastala u ředitele školy.

„Dostali jsme se až k bodu, kdy toho kluka vyloučili ze školy. Beru to jako velký úspěch, protože šikana by se měla trestat, nemělo by se to přehlížet,“ zavzpomínala zpěvačka.

Myslela si, že se jí to netýká, protože jí fyzicky nikdo neubližoval. Pak si uvědomila, že existuje kyberšikana, která dokáže napáchat stejné škody na psychice.

„Každý ráno vstáváte s tím, že se koukáte do zrcadla, jste vychovaná jako sebevědomá žena. Mám skvělou rodinu, skvělého manžela a šťastný život, a zároveň se každý den musím setkávat s tím, že vás okolí přesvědčuje o tom, jak jste hnusná, škaredá a tlustá, jak s vámi vůbec někdo může být, a jak vy sám se sebou můžete žít,“ svěřila se Ewa.

Na kameru zpěvačka dokonce přečetla pár drsných komentářů, které se ve spojitosti s jejím jménem objevily na internetu. „Asi si myslí, že když bude žrát, bude jak Adele. Vypadá jak velryba. Dva polské náklaďáky. Tlustý prase, jak ji vůbec někdo může poslouchat,“ zaznělo od rýpalů. ■