Menzelová promluvila o třetím dítěti a nezvyklých rodinných vztazích. Menzel ji držel za ruku a na miminko se těšil

Olga nedělala nic manželovi za zády. Michaela Feuereislová

V rozhovoru pro deník Blesk prozradila, proč vše vyplulo na povrch se zpožděním. „Šlo mi především o soukromí a o klid. Celé ty tři roky jsem se starala o Jiřího. K tomu jsem potřebovala soukromí, abych mu mohla dopřát vše potřebné. Nechtěla jsem v této složité situaci řešit narození potomka, do kterého nikomu moc není. Bylo mi jasné, že když by lidé probírali mé těhotenství, tak by nám to moc klidu nepřineslo,“ říká Olga.

S jejím současným partnerem, egyptologem Miroslavem Bártou, Olgu seznámil právě Jiří Menzel. Prý tedy nešlo o nevěru. „Vše bylo výsledkem naší dlouhodobé dohody, a právě Jiří byl ten, kdo mě s Miroslavem Bártou seznámil. Držel mě za ruku a hladil a vyslovil své přání, ať jsem hlavně šťastná. Je to až trochu symbolické, že v době, kdy mi ze života odešel zásadní muž, do něj vstoupil syn. Byl to pro mě obrovský zdroj síly, když jsem věděla, že Jiřího ztrácím a odchází a že nový život přichází. Sám tvrdil, jak moc je šťastný a že si nikdy neuměl představit, že bude mít takto krásný závěr života. Tenhle rozhovor je jedním z posledních, který se týká mé rodiny,“ uvedla Menzelová.

Ta tedy každému z dětí pořídila vlastního otce. „Myslím si, že to, jak žijeme, je výjimečné, že se nehádáme. Teď už musím říct, že všichni tatínkové spolu měli dobré vztahy. Měli, protože Jirka už tu není. Ta rodina spolu byla šťastná, velká a šťastná. Mnoho lidí by to takto chtělo mít, ale nedosáhnou na to hlavou. Je to o velkém umění diplomacie. Navíc si myslím, že nejsem jediná, kdo má tři otce tří děti. To, že spolu všichni vycházíme, však už výjimečné je a také to je solí v očích spoustě lidem. Že se nehádáme a to je také vidět na té společné fotce, ze které září dobrá nálada. Je to tím, že všichni ti muži jsou výjimeční a toho si nesmírně vážím.“ ■