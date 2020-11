Další rázná ženská. Vůbec nevím, co já křehká blondýna vyzařuju, směje se herečka

Klára Cibulková bude jako seriálová právnička řešit choulostivý problém. Video: FTV Prima

Zdá se, že pro role silných a svérázných žen, je Klára Cibulková jako dělaná. Ona sama si to jako drobná blondýnka neumí vysvětlit.

„Vůbec nevím, co já křehká blondýna vyzařuju, že mě už poněkolikáté oslovují do rolí takhle rázných ženských. Zuzana Kratochvílová je razantní právnička, která si s chlapy nedělá těžkou hlavu, je neskutečně cynická a ironická. Nechci říct, že je to vyloženě kráva, i když…..“ směje se Cibulková na konto své nejnovější postavy v seriálu Sestřičky.

Jde o právničku, která bude muset řešit choulostivý problém - zlomený penis jako pracovní úraz gigola.

Nad tématem se Cibulková potkala s Adélou Gondíkovou nebo s kolegyní z divadla Kristýnou Frejovou. „Hrajeme spolu v představení Cry baby cry, a to je v podstatě celé o penisech. Díky těmto obrazům jsme alespoň nevyšly ze cviku,“ smála se Cibulková, kterou diváci znají také ze seriálů Krejzovi nebo Ordinace v růžové zahradě. Tam její postava skončila zavražděná.

Natáčení Sestřiček je pro Cibulkovou v současné době jedním z mála příjmů. „Zkouším ještě dvě divadelní představení, ale nikdo neví, kdy je budeme moct odehrát,“ říká Klára, která jinak tráví čas učením se svými dvěma dětmi.

„Magdalénka je v páté třídě a Matyáš se dostal na šestileté gymnázium, takže v první vlně jsme se připravovali na přijímačky. Bylo to strašné, ale v něčem přínosné. Osvěžila jsem si znalosti z dějepisu, přírodopisu, matematiky a pravopisu. A myslím, že dosud jsme spolu nikdy takhle intenzivně nebyli,“ uzavírá herečka. ■