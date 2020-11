Další muzikálová zpěvačka se těší na miminko: Rusovláska se pochlubila bříškem v 7. měsíci

Lucia Jagerčíková se těší na miminko. Foto: archiv L. Jagerčíkové

„Miminko bylo vytoužené, jsem v sedmém měsíci těhotenství,” sdělila Super.cz radostnou zprávu zpěvačka, která se s manželem a nastávajícím tatínkem Jakubem na příchod miminka neskutečně těší. „Bude to chlapeček a na svět by měl přijít 22. 1. 2021, je to takové pěkné datum,” dozvěděli jsme se od Lucie.

Celé těhotenství u zpěvačky probíhá výborně a zvládla také ještě pár představení. „Cítím se zatím dobře. S bříškem jsem odehrála i Montespan v muzikálu Angelika. A měla jsem si zahrát i bohyni Isis v Kleopatře, na tu jsem se moc těšila, ale co se dá dělat,“ dodala nastávající maminka. „Přípravy zatím probíhají tak, že jsme se přestěhovali do domku a teď si ho postupně zabydlujeme,” dodala závěrem s úsměvem půvabná Lucia, která mimo jiné hraje v Divadle Broadway. ■