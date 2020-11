Z luxusu na ubytovnu. Karel Janeček a další čeští milionáři si vyzkoušeli, jaké je žít s 550 Kč na týden

Karel Janeček v převleku a na ubytovně Foto: FTV Prima

Karel Janeček (47), Václav Staněk, Simona Kijonková, Jiří Antoš, Lenka Hlavatá, Petra Plemlová a Martin Hausenblas. To je sedm českých milionářů, kteří se zapojili do nové reality show Primy Milionář mezi námi.

Účastníci na týden změní svůj život. Komfort, na který jsou zvyklí, vymění za ubytovnu a levné jídlo, a v přestrojení a s 550 korunami v kapse se rozjedou do sedmi českých měst, aby prostřednictvím neziskových organizací pomáhali zdravotně či sociálně znevýhodněným. Na konci týdenní mise z vlastních peněz věnují statisíce korun těm, kteří podle jejich vlastního uvážení pomoc potřebují.

Zajímavostí je, že pravou identitu milionářů neznají ani neziskovky. Spojení s potřebnými jim zprostředkovávají v domnění, že jde o natáčení dokumentu o jejich činnosti.

Jedním z účastníků reality show bude i Karel Janeček, který by dle svých slov s přidělenou částkou týden vyžil, ale jen proto, že občas drží půst. „Prostě bych nejedl. Ale dlouhodobě bych s tím nevyžil. Musel bych jíst jenom čínské polévky a špagety, a to by bylo pro zdraví špatné. Byl by to život, který bych nebyl ochoten přijmout,“ uvedl.

Pořad vychází z britské předlohy The Secret Milionaire. Prima jej bude vysílat od 25. listopadu. ■