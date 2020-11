Akce! Jitku Boho a jejího přítele svedla dohromady práce. Natočil i to, jak si modelka zlomila palec

Jitka Boho s přítelem Matějem Liškou Michaela Feuereislová

Seznámili se před rokem při natáčení, ze kterého odcházela se zlomeným palcem na ruce. Jitka Boho (28) si ho přibouchla do dveří auta. Ani ona ani autor záběru, o který se teď podělila s fanoušky, Matěj Liška tehdy netušili, jak jim pracovní setkání časem změní život.

„Sama sobě si přibouchnu palec a pan Liška mi to ještě zrežíruje. No, nějaký ten měsíc mi to trvalo, než jsem se s ním začala bavit. Tohle byl prostě osud,“ napsala někdejší Česká Miss.

O svém novém vztahu poprvé promluvila letos v létě. „Seznámili jsme se v listopadu na natáčení medailonků. Pak jsme si sem tam napsali, ale chodíme spolu od února,“ řekla Super.cz.

Vztah Jitka od začátku brala s pokorou, nechtěla stavět vzdušné zámky.

„Oba už máme něco za sebou, on o ‚pár‘ let zkušeností víc, každý máme svou minulost, z minulosti naše nejmilovanější dítka. A teď ta budoucnost, kterou si moc plánovat nechci, co bude, bude,“ napsala modelka fanouškům.

S manželem Lukášem Boho se Jitka rozešla loni v srpnu. Brali se v červenci 2015 a v listopadu téhož roku se jim narodila dcera Rosalie. ■