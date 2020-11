Po rozvodu s Jakubem Prachařem předělala celý dům! Agáta Hanychová ukázala výsledek

Agáta Hanychová po rozvodu proměnila dům. Super.cz

"Máme tady spoustu nových kytek, nábytku, snažíme se to tady trochu zateplit. Vypadalo to tady trošku jako v hotelu, teď už ne. Je tu víc věcí," řekla Super.cz Agáta.

Je ale ráda, že dům navrhoval a celý zařídil právě její exmanžel. "Kdybych ho dělala celý sama, tak by to bylo hodně nevkusný. Takhle když byl vkusný základ, tak jsem to teď mohla trošku rozbít. Což je ideální řešení," usmívá se.

V domě má hodně zeleně, nábytek pastelových barev, polštářky... "Také pokoj Mii je hodně růžový, a největší rozdíl je zahrada. Tam mám svůj koutek. Nábytek z palet, různé lajntuchy, lampičky. Z toho mám asi největší radost," dodala modelka. ■