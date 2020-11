Kojení tří dětí napáchalo na vnadách škody! Hvězda skupiny Holki ukázala měsíc po plastice silikonové trojky

Katka Brzobohatá Foto: Archiv K. Brzobohaté

"Pravdou je, že velká prsa jsem neměla nikdy a po kojení už mi skoro zmizela. Vždyť jsem každé dítě kojila deset měsíců. Oproti holkám jsem i v kostýmech na vystoupení vypadala opravdu nehezky," řekla Super.cz Katka.

Nyní je to měsíc od operace a s výsledkem je Katka spokojená. "Sama to považuju za nejlepší rozhodnutí v životě. Dřív jsem k tomu byla skeptická, přišlo mi to zbytečné a povrchní. Ale po tom, co mi s prsama napáchalo kojení, jsem za operaci šťastná. Mám implantáty 335 mililitrů, nemohli jsme s panem doktorem Pavlem Horynou vybrat lépe. ■