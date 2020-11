Za prozrazení výsledků astronomická pokuta. Vítěz MasterChefa musel mít pusu na zámek

Jakou by Roman dostal pokutu, kdyby někomu vyzradil, že se stal vítězem? Super.cz

Dvaatřicetiletý kondiční trenér Roman Staša byl pro porotce MasterChef Česko jedním z největších překvapení. Udělal neuvěřitelný pokrok a stal se vítězem. Ve finále oslnil netradičním a vcelku riskantním menu, do jehož jednotlivých chodů, včetně dezertu, zakomponoval kachní foie gras.

Jak nám ale přiznal, i jako vítěz se drží stále nohama na zemi a uvědomuje si, že vaření je hobby a tolik praxe v gastronomii nemá. Na rozdíl od jiných účastníků show proto nepřemýšlí, že by někdy otevřel vlastní podnik. Navíc pandemie covidu gastronomii příliš nenahrává, čehož si je vědom.

„Po soutěži jsem se začal hodně bavit s Honzou Punčochářem, se kterým chodíme trénovat a povídám si s ním o gastronomii. Zaprvé není vhodná doba a zadruhé, když mi povídal o tom, jak se on vypracovával na jednoho z nejlepších kuchařů v Čechách, nechci touhle cestou jít. Jsou to desítky hodin strávených v kuchyni a na to já nejsem,“ prozradil upřímně Roman.

Sympatický a pozitivní Roman se z úspěchu v kuchařské show může radovat už několik měsíců. Vítězství tajil od ledna, kdy se dotočilo, vysílání mělo skončit v červnu, ale nakonec kvůli covidu proběhlo televizní finále až v listopadu. „Motivací“, proč tajemství nevyzradit, byla pochopitelně vysoká pokuta.

„Měl jsem za prozrazení milión. Bylo to strašně těžký. Každý člověk, který mě potkal, se mě ptal, kdo to vyhrál. Byla to jediná otázka, která přicházela,“ svěřil se letošní vítěz. ■