Oscarová herečka, o níž se spekuluje, že je těhotná, poprvé promluvila o zakládání rodiny

Emma Stone Profimedia.cz

Herečka s nejkrásnějším úsměvem v Hollywoodu Emma Stone (32) se údajně nedávno vdala . Informaci přinesl server Page Six poté, co se herečka objevila v pořadu Reese Witherspoon s prstýnkem na ruce. A aby toho nebylo málo, spekuluje se už i o těhotenství. Stone o svém soukromí veřejně nehovoří, a tak ani sňatek se scenáristou Davem McCarym, ani těhotenství nepotvrdila. Nyní ovšem prozradila, že se na založení rodiny už těší.

V rámci proma pokračování kreslené komedie Croodsovi se herečky zeptali, jak by se jí líbilo založit si vlastní “tlupu“.

„Docela se těším, až vlastní tlupu založím, i když si nemyslím, že by moje tlupa byla fyzicky tak zdatná jako Croodsovi. Jsou celkem drsní a nemotorní. Nemyslím, že by moje tlupa někdy byla taková,“ řekla ET.

Emma v komedii z roku 2013 propůjčila hlas jeskynní ženě Eep. Pokračování s názvem Croodsovi 2 by mělo být uvedeno v prosinci letošního roku.

Loni v prosinci herečka oznámila zásnuby. Svatba měla údajně proběhnout začátkem roku, ale kvůli pandemii koronaviru ji měl pár odložit. Od září se hovoří o tom, že se vzali, a zhruba od té doby se mluví i o miminku. Herečka se objevuje ve volném oblečení, ale požehnaný stav zatím nepotvrdila. ■