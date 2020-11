Ariana Grande kritizovala hvězdy internetu, které nevydržely během pandemie koronaviru doma

Ariana Grande Profimedia.cz

Popová hvězda Ariana Grande (27) se pustila do influencerů, kteří se nezvládají v průběhu pandemie koronaviru izolovat. Zpěvačka si myslí, že měli Američané vydržet doma o několik týdnů déle a vykašlat se na večírky. Mluvila konkrétně o proslulém podniku ve stylu divokého západu na Sunset Boulevardu, který je mezi celebritami velmi oblíbený.

„Opravdu potřebujeme jezdit na mechanickém býkovi, nemůžeme počkat, až smrtící pandemie, která tu řádí, přejde?“ rozohnila se zpěvačka v Zach Sang Show.

„Je opravdu nezbytné natáhnout si kovbojské boty a jít si dělat fotky na Instagram? To potřebujeme takové snímky tak zoufale?“ odsoudila takové počínání.

Jednou z celebrit, která si takový kovbojský večírek nenechala ujít, je i hvězda Tik Toku Dixie D'Amelio (19). Ačkoliv je sama terčem kritiky, dala zpěvačce za pravdu.

„Slyšela jsem, co řekla, a má pravdu. Má rozhodně pravdu. Koneckonců je to královna. Miluji ji,“ uznala D'Amelio v rozhovoru pro Pap Galore.

Ariana není zdaleka jediná, koho irituje, že slavní nejdou během pandemie koronaviru příkladem. Vlna kritiky se snesla i na hlavy slavných sester Kim Kardashian a Kendall Jenner. Kim kritizovali za to, že vzala rodinu na narozeninový výlet do tropického ráje, Kendall za to, že na Halloween uspořádala narozeninový večírek. ■