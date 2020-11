Žena tvrdila, že je inspirací jeho nejslavnějšího hitu a chce jeho výdělky: James Blunt ji prý stalkoval

James Blunt Michaela Feuereislová

„Bylo to trochu děsivé,“ vyprávěl o zážitku se super fanynkou James: „Tahle žena byla naprosto přesvědčená, že je tou ženou, kterou jsem potkal v metru (jak zpívá v písni pozn. red.). Poslala mi 50stránkový dokument o tom, jak ji sleduji, a trochu mě to vystrašilo.“

Žena po něm chtěla všechny výdělky ze slavné písně, jíž si myslela, že je inspirací. Pro Američanku ale přišla rychle studená sprcha, jelikož James její tvrzení velice jednoduše vyvrátil. „Musel jsem jí sdělit, že jsem opravdu nebyl v roce 1984 v americkém metru, kde mě údajně viděla. To mi totiž bylo deset let a prvně jsem do Států přiletěl až v roce 2002. Bylo to celé opravdu divné.“ James navíc moc dobře věděl, pro koho zazněla v písni slova: „Viděl jsem anděla, usmála se na mě v metru, ale byla s jiným mužem,“ i když jméno dívky nikdy neprozradil.

James se letos chystá vydat nové album a s humorem sobě vlastním k tomu řekl v Good Moring Britain: „Tento apokalyptický rok by nebyl kompletní, kdyby James Blunt nevydal album. Bude to kolekce opravdu ubohých písní.“

Letos James vystoupil také v Praze, těsně před vypuknutím pandemie. On sám se izoloval od světa ve svém domě na Ibize, kde byl se svou rodinou. „Přežil jsem lockdown se svou tchyní po dobu 68 dní, 11 hodin a 36 minut. Čekám za to medaili.“ ■