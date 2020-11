Vítěz MasterChefa v rozhovoru z karantény: Už ví, jak naloží s výhrou půl miliónu!

Roman Staša zavzpomínal na finále soutěže, které se natáčelo před několika měsíci. Super.cz

„Byly to obrovský nervy, já jsem na ten finálový večer skoro nespal, protože jsem byl fakt nervózní a nechtěl jsem nic pokazit. Vlastně to bylo jedno z prvních jídel, které jsem měl opravdu připravené, takže pro mě obrovská změna oproti normálním výzvám, kdy jsem nevěděl, co budu vařit a z čeho. Tady jsem to věděl, a o to víc jsem byl nervózní,“ svěřil Super.cz Roman.

Po celou dobu soutěže se nebál riskovat, Přemek Forejt mu dokonce řekl, že působí jako „matla“, který před sebe dostane surovinu, kterou ani nezná, ale pak z toho „vyšvihne“ skvostné jídlo. Na risk a okamžik překvapení sázel Roman i nyní.

„Vybral jsem si hodně kontroverzní a složité menu. A bylo celý ten díl vidět, že jsem s tím hodně zápasil,“ přiznává.

Kromě trofeje si domů odnesl také půlmiliónovou výhru, se kterou má už jasné plány.

„Velká část nebo možná celá výhra padne na knihu, říkám tomu pracovním názvem Kuchařka mého života. Chtěl bych vydat kuchařku, ale zároveň, protože chci být pořád pokorný k tomu, jaký jsem kuchař, určitě to nebude kniha jen o receptech,“ říká skromně Roman.

Jako kondiční trenér a bývalý hokejový reprezentant, pro kterého bylo vaření vždy jen zábavou, by chtěl čtenářům prozradit něco víc o sobě. „Zjistil jsem, že lidi zajímá i můj příběh, takže bych jim chtěl přiblížit svůj život - jak se dá z obyčejného kluka dostat do soutěže, jako je MasterChef, a popřípadě vyhrát,“ dodává na závěr. ■