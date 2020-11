Hvězda Slunečné a její milý mají ze svého hnízdečka výhled na pražské střechy

Bára Jánová a Vítězslav Bečka Foto: FTV Prima

Na podobě bytu si hlavně Bečka mákl. „Nikdy jsem netušil, co s tím bude práce. Poprvé jsem třeba opaloval futra. Pomohl mi kamarád a zažili jsme tři dny absolutního pekla. Prach byl po celém bytě, ale futra vypadají úžasně. Nebo jsme bourali příčku a jen natahat do výtahu pytle sutin byla dřina. Teď už vím, kolik váží cihla,“ směje se dnes.

Jeho přítelkyně zase obstarávala svačiny a vypomáhala s lehčími pracemi.

Bára a Vítek se seznámili na večírku u přátel. O pět let mladší přítel herečce imponoval hlavně svým rozhledem, vtipem a také romantickou duší. Krátce poté, co spolu začali chodit, Vítek odjel do Indie, a tak si na dálku psali básničky. „I to je jeden z důvodů, proč jsem se do něj zamilovala,“ svěřila Bára.

Nešlo o jednorázovou záležitost, Vítkovy básně vydaly na knihu Intelektulení. Zatím vyšla jen v omezeném počtu, větší náklad chce pár podpořit sbírkou.

Jánová v současnosti patří k nejvýraznějším postavám seriálu Slunečná, kde hraje „mrchu“ Sylvu. V minulosti pracovala jako asistentka režie. Bečka studoval management a kromě psaní se věnuje poradenství v oblasti hotelnictví a gastronomie. ■