Představitel Franty ze seriálu Most! se vrátil k lopatě. Prý mu kopání příkopů chybělo

Zdeněk Godla se prý nevyhýbá manuální práci. Foto: Česká televize

Poté, co se Zdeněk Godla (45) objevil v seriálu Most! v roli romského popeláře Franty, začal dostávat jednu hereckou příležitost za druhou. Filmaři totiž oceňují jeho přirozený talent. Právě díky své poslední roli v seriálu Terapie sdílením, který pojednává o vzájemné lidské komunikaci, se vrátil ke své původní profesi kopáče.

„Roli v seriálu jsem přijal, protože si rád připomenu tuhle práci, mám ji spojenou se spoustou skvělých zážitků. Navíc hraju člověka, co maká, a to mě těší. Sám jsem jím dlouho byl, dělal jsem kopáče a zedníka. Připomíná mi to tu dobu, kdy jsem měl klasické zaměstnání s pevnou pracovní dobou i povinnostmi, a občas mi to i trochu chybí,“ vzpomíná herec na to, jaké to bylo, než se stal profesionálním hercem a původní profesi pověsil kvůli dalším nabídkám na hřebík.

Seriál s podtitulem O esemeskách a lidech, ve kterém si Godla naposledy zahrál, tvoří osm uzavřených příběhů inspirovaných krátkými zprávami, které byly skutečně odeslány. „Já sám jsem se po esemesce nikdy s nikým nerozešel, ale moje manželka se mnou asi jo, když jsme se hádali,“ přiznává se smíchem Godla. „Když je něco potřeba řešit, je pro mě lepší pobavit se o tom tváří v tvář, bez telefonu,“ říká s přesvědčením Zdeněk Godla. ■