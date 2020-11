Zadeček jako dva kmínky. Dara Rolins se pochlubila pevným pozadím

Točila klip a přitom odhalila zadeček i běžně skryté tetování. Foto: Super.cz/Lukáš Kimlička

Celý klip je překvapivě natočený na mobil. „Jako jeho ambasadorka jsem s ním nechtěla pouze fotit, ale měla jsem potřebu spojit ho se svým světem a hudbou. Jeho vlastnosti se dají přirovnat ke kameře, na které se klipy točí,“ vysvětluje zpěvačka.

Je to poprvé, co se Rolins vzdala početného štábu a spolehla se na nezvyklý způsob záznamu videa. „Jde o mou premiérovou zkušenost, a nejen moji. Přiznám se bez mučení, jisté obavy tu byly. Naštěstí se už při prvních záběrech rozplynuly,“ oddychla si Dara, která byla v tomto ohledu průkopnicí. „Zjistila jsem, že jsme byli první v Evropě, kteří se do takové věci pustili. Ostatní tedy s napětím očekávají výsledek,“ říká Dara, která by chtěla klip představit už 12. listopadu.

Vizuální podobu klipu měl pod palcem Lukáš Kimlička, který měl už v minulosti na starosti jako art director její klip k písní Zákon. Renesanční umělec, který je fotografem, návrhářem i vizážistou, se tentokrát zhostil role režiséra, scenáristy a jednoho ze tří kameramanů.

Zpěvačka zvládla natočit i světelně náročné scény, kdy pózuje v červeném světle oděná do odvážného body, které odhalovalo její pevný zadeček. „Tím, že jsme měli na natáčení dost času a vše se točilo na jedné lokaci, měli jsme možnost se s tímto médiem seznamovat. Na všechny otázky jsme nakonec našli odpovědi. Doufám, že tento klip bude důkazem toho, že i telefon s určitými parametry může nahradit kameru a třeba taky ušetřit peníze za drahou techniku,“ říká Dara Rolins. ■