Exmanželka Romana Vojtka se po delší době ozvala. Vrátila úder jeho současné ženě

Do současné manželky zpěváka Romana Vojtka (48) Petry (33) se pustila hercova exmanželka Tereza Vojtková, s níž má syna Benedikta (5) a dceru Editku (10)

Vojtek je s dětmi v karanténě a léčí se s koronavirem. Jeho těhotná manželka Petra je zdravá a odstěhovala se k sestře, aby se nenakazila. „Spolu všechno zvládnem, věřím v to, věřím v naši lásku, věřím v tebe. Miluju tě,“ vzkázal své ženě na dálku Vojtek, což na sociálních sítích nezůstalo bez odezvy.

Jedna ze sledujících Petry Vojtkové jí připomněla, jak Roman Vojtek odešel od své první ženy pár týdnů před porodem. Jeho současná manželka se Romanův čin snažila obhájit.

„Chápu. Ale on i jeho děti jsou díky tomu v bezpečí. Není nic víc než chránit život svých dětí a ten svůj. Teď je taky ochrání. Nikoho jiného než jeho nemají. Nebojte, asi je všem už po všech těch letech jasné, že vše mělo a má svůj obrovský důvod. Vždy jsou dvě strany pohledu,“ nechala se slyšet Vojtkova současná žena Petra.

A právě věta "Nikoho jiného než jeho nemají," namíchla nejen celou řadu přispěvatelů, ale i samotnou první Vojtkovu ženu Terezu, maminku jeho dvou dětí.

„Haló, já s dovolením ještě žiju! Přestože jsem to nikdy neudělala, musím tady reagovat na - pro většinu národa doufám - dost nezajímavou kauzu mého bývalého manžela s koronavirem. Nicméně prohlášení jeho nové manželky se týká už i mých dětí! Opravdu nemají jen tatínka, mají i maminku, která je rozhodně nemá míň ráda, když svou lásku a péči veřejně neprezentuje. Mám jako neveřejná osoba prostě jen jiný postoj k médiím a sociálním sítím a zejména dětem na nich. Nechci se nikoho dotknout, prezentuji jen svůj názor a nikomu ho rozhodně nevnucuji, přestože se spoustou věcí nesouhlasím,“ prohlásila Tereza Vojtková.

„Editka a Beník nejsou žádní sirotci!!! Mají dokonce i milující babičku a dědečka (i když už jen z mé strany), mají i tetu (moje dvojče, se kterým jsme si hodně blízké) a strejdu (oba moji sourozenci mají svoje dobře fungující domácnosti), jsme velká rodina a všichni si dokážeme říct, že se máme rádi i bez veřejných vzkazů,“ doplnila Tereza Vojtková, která se vyjádřila i ke koronaviru svých dětí a exmanžela.

„Co chci sdělit, je, že s veškerou pokorou přistupuji k tomuto onemocnění, a proto jsem velice ráda, že moje děti jím procházejí bezpříznakově. Nikdy bych nikoho z rodiny úmyslně nevystavila nebezpečí stejně tak, jako bych nikoho neobvinila, že nemoc do rodiny přinesl například z natáčení, kterého se téměř denně doposud účastnil, jakkoli mi zrovna toto připadá nevhodné, pokud mám doma těhotnou ženu,“ rýpla si do Romana Vojtka jeho ex.

A připomněla i bolavou ránu z minulosti. „Sama vím, jaké to je mít trápení před porodem, i když moje situace tenkrát před pěti lety rozhodně ani vzdáleně nejde srovnat s touto, proto bych snad čekala aspoň trochu pokory,“ uzavřela Tereza Vojtková, která se po delší době veřejně ozvala. ■