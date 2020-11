Čtyři děti do čtyřiceti jí už asi nevyjdou. Helena Zeťová tak nejraději chodí s kámošema na pivo

Helena Zeťová Michaela Feuereislová

„Vždycky jsem všude tvrdila, že ve 40 letech budu mít 4 děti. Ale to mi asi už nevyjde, protože čtyřicítku budu slavit už za pár týdnů. Ale pořád si říkám, že než mi bude 41 let, tak můžu stihnout alespoň to jedno dítě,“ směje se zpěvačka.

Že by svými plány naznačovala, že je snad v jejím okolí někdo, kdo by byl vhodným tatínkem jejího vysněného potomka? „O soukromí veřejně mluvit nechci, myslím si, že tohle je příliš osobní věc,“ odmítá Helena prozradit více ze svého intimního života.

V minulosti prožila několik velmi bouřlivých vztahů. Mezi její partnery patřil například hokejista Jaroslav Bednář. Mnoho let pak žila se svým řeckým přítelem pak žila právě v jeho domovině. S ním se ale rozešla na konci roku 2017.

„Řecko dál zůstává mojí milovanou zemí, vyhovuje mi místní kultura i nátura tamních obyvatel. Kdykoliv můžu, tak se tam ráda vypravím. Ale mým domovem teď jsou Beskydy. A mojí nejoblíbenější činností je si jen tak zajít s kámošema do hospody na pivo, což teda teď zase nejde,“ smutně konstatuje oblíbená zpěvačka.

„Nemám žádné koncerty, takže teď žiju hlavně z úspor, ale život na vesnici není moc náročný, takže to vcelku jde a jsem tu fakt spokojená,“ uzavřela bývalá členka skupiny Black Milk. ■